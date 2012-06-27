〔美国股市〕ADR上升,因油价上涨及经济数据良好

路透纽约6月27日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上涨,此前美国公布良好的经济数据及不断上升的油价提振能源类ADR.

数据显示美国5月耐久财订单增幅多于预期,缓和了对经济增长缓慢的忧虑.

另一报告显示,5月成屋待完成销售指数升幅为七个月来最大,此为楼市改善的最新迹象.

在美国上市的BP (BP.N)上涨1.1%,报38.24美元,法国石油公司道达尔(TOT.N)升1.2%,报42.65美元.

原油期货周三上涨,因北海原油供应减少,美国经济数据强劲,且市场愈发担心欧盟峰会可能对解决欧债危机无甚帮助.[O/NCN]

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收升0.85%,标普500指数.SPX.INX收高0.90%.

英国Lloyds Banking Group (LYG.N)上扬4.3%,报1.94美元,因该行更接近就将逾600家分行出售给Co-operative Group [CWSGR.UK]达成交易,此举将打造一个新的英国大型零售银行.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收高0.89%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收升1.11%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA收升0.25%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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