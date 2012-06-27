〔美国股市〕ADR上升,因油价上涨及经济数据良好

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约6月27日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上涨,此前美国公布良好的经济数据及不断上升的油价提振能源类ADR.
数据显示美国5月耐久财订单增幅多于预期,缓和了对经济增长缓慢的忧虑.
另一报告显示,5月成屋待完成销售指数升幅为七个月来最大,此为楼市改善的最新迹象.
在美国上市的BP (BP.N)上涨1.1%,报38.24美元,法国石油公司道达尔(TOT.N)升1.2%,报42.65美元.
原油期货周三上涨,因北海原油供应减少,美国经济数据强劲,且市场愈发担心欧盟峰会可能对解决欧债危机无甚帮助.[O/NCN]
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收升0.85%,标普500指数.SPX.INX收高0.90%.
英国Lloyds Banking Group (LYG.N)上扬4.3%,报1.94美元,因该行更接近就将逾600家分行出售给Co-operative Group [CWSGR.UK]达成交易,此举将打造一个新的英国大型零售银行.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收高0.89%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收升1.11%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA收升0.25%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。