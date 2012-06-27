〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加155.8亿美元--iMoneyNet

美国个股：卡特彼勒遭到联邦执法机构搜查，股价重挫
美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
路透纽约6月27日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至6月26日的最近一周美国货币市场基金资产增加155.8亿美元,至2.532万亿(兆)美元.
iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产增加167.1亿美元,至2.262万亿美元;而免税货币市场基金资产减少11.3亿美元,至2,702.8亿美元.
iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率保持在0.03%.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。
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