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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 05:25 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加155.8亿美元--iMoneyNet

路透纽约6月27日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至6月26日的最近一周美国货币市场基金资产增加155.8亿美元,至2.532万亿(兆)美元.

iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产增加167.1亿美元,至2.262万亿美元;而免税货币市场基金资产减少11.3亿美元,至2,702.8亿美元.

iMoneyNet称,应税货币市场资金收益率保持在0.03%.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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