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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 22:13 BJT

〔美国热股〕Family Dollar Stores股价下跌逾3%,此前公布季度获利增长

路透6月28日电---折扣连锁店Family Dollar Stores IncFDO.N周四公布的季度获利增长,因其提供的牛奶和食物等生活必需品受到低收入消费者的青睐.

该公司股价周四早盘跌3.83%,报66.48美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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