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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 22:20 BJT

〔美国热股〕Vertex Pharm股价大跌,此前公布一新疗法中期临床研究结果

路透6月28日电---制药企业Vertex Pharmaceuticals(VRTX.O)周四宣布,该公司处于中期临床研究中的组合疗法能够改善囊胞性纤维症患者的肺功能.

该公司股价周四早盘大跌8.8%,报55.73美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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