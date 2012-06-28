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市场报道 | 2012年 6月 28日 星期四 23:20 BJT

〔美国热股〕医疗类股跳涨,因美国最高法院支持奥巴马医改法案

路透6月28日电---美国连锁医院类股周四跳涨,因之前美国最高法院支持了奥巴马总统的医改法案.

医院经营企业Community Health Systems(CYH.N)跳涨8%,Tenet Healthcare(THC.N)劲升近5%.

健康保险类股表现不一,安泰(Aetna)(AET.N)和WellPoint WLP.N等大型多元化企业分别大跌4%和6%.

但专门从事低收入家庭医疗补助计划(Medicaid)保险的保险业者跳涨,Amerigroup Corp AGP.N攀升4.6%,Molina Healthcare(MOH.N)大涨7.6%.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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