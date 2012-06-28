〔欧洲汇市〕英镑兑欧元徘徊在一个月高位附近,兑美元下跌

* 德国官员给市场对欧盟峰会的冀望浇冷水,推升英镑兑欧元

* 投资人风险意愿下降,引发欧元卖盘

* 英国证实经济衰退,第一季GDP萎缩年率被下修

路透伦敦6月28日电---英镑兑欧元周四徘徊在一个月高位,此前德国官员给欧盟峰会将有快速决定的期望浇了冷水,此言论拖累英镑兑避险美元跌至两周低点.

数据证实英国今年第一季陷入衰退,且去年第四季萎缩幅度多于原先预期,也打压英镑兑美元.

德国领导人措辞一致淡化对周四开始维期两天的欧盟峰会的期望.一些市场人士原本期望德国会顺从银行业联盟或一些某种形式的干预以压低欧元区二线国家的借贷成本.

但德国政府一名消息人士淡化对于周四欧盟峰会取得进展的期望,称制定实施旨在结束欧债危机的改革需要时间."向财政联盟发展的问题不可能在一天之内得到解决,"该要求匿名的消息人士表示.谈到意大利和西班牙的举债成本大幅增加时,该消息人士称,"我们将警告不要夸大恐慌."[ID:nSB1638178]

同时,西班牙10年期公债收益率在7%以上成交,该水平被视为难以维继,而意大利标售10年期公债的成本触及6.19%的六个月高位.

欧元兑英镑EURGBP=D4持平在0.8011英镑,高于本周稍早触及0.7985英镑的四周低位.稍早欧元跌至0.7986英镑的日内低位.

英镑兑美元GBP=D4扭转稍早升势,下跌0.3%,报1.5520美元,此为两周低点.英镑可望录得连续第二天下跌,因疲弱的GDP及房价数据拖累英镑.

英国国家统计局周四公布,英国第一季GDP终值为按季下滑0.3%,按年下滑0.2%(前值分别为下滑0.3%和下滑0.1%).[ID:nSB1637920]

疲弱的经济数据证实了英国处于衰退中,将巩固下月英国央行将追加量化宽松政策的预期.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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