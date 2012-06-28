〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.075%,投标倍数为2.64

标题新闻：惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定
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路透华盛顿6月28日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.075%
中值 1.019%
低值 0.950%
价格/得标
价格 99.495918
高值得标比率 54.05%
投标倍数 2.64
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 29,000,049,100
总投标 76,505,154,100
竞争性投标得标 28,967,395,000
非竞争性投标得标 7,654,100
FED附加 296,081,700
初级市场交易商投标 54,887,000,000
初级市场交易商得标 14,913,192,500
直接投标 6,449,000,000
直接投标得标 1,880,000,000
间接投标 15,136,500,000
间接投标得标 12,174,202,500
发行细节
发行日 2012/07/02
到期日 2019/06/30
CUSIP码 912828TC4
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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