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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 01:07 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.075%,投标倍数为2.64

路透华盛顿6月28日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.075%

中值 1.019%

低值 0.950%

价格/得标

价格 99.495918

高值得标比率 54.05%

投标倍数 2.64

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,049,100

总投标 76,505,154,100

竞争性投标得标 28,967,395,000

非竞争性投标得标 7,654,100

FED附加 296,081,700

初级市场交易商投标 54,887,000,000

初级市场交易商得标 14,913,192,500

直接投标 6,449,000,000

直接投标得标 1,880,000,000

间接投标 15,136,500,000

间接投标得标 12,174,202,500

发行细节

发行日 2012/07/02

到期日 2019/06/30

CUSIP码 912828TC4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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