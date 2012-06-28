〔国际油市〕7月14日止四周OPEC石油日均出口料增加11万桶--分析师

路透伦敦6月28日电---英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至7月14日的四周内,石油日均出口料将增加11万桶.

根据Oil Movements提供的最新数据,截至7月14日止四周,OPEC-11国成员平均每日海运原油出口料为2,412万桶,截至6月16日止四周每日原油出口量为2,401万桶.

OPEC的石油产量占全球总产量的逾三分之一.

OPEC本月准备维持每日石油产量上限不变,由沙特自行决定是否减少供应以阻止油价跌至每桶100美元下方的势头,除此之外无能为力.(完)

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