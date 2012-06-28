〔欧元债市〕对欧盟峰会的期望下降,提振德债

* 德债期货在欧盟峰会前走高,交投疏落

* 市场对峰会结果的期望下降,因德国和其他国家意见分歧

* 在意大利公债标售后,其收益率从高位回落

* 意大利公债标售结果被视为好坏不一

路透伦敦6月28日电---德债周四上扬,因投资人忧虑欧盟峰会将无法制定遏制区内债务危机,提振对避险德债的需求,而意大利公债标售的借贷成本上升,凸显市场担忧危机正在蔓延.

对低风险、高流动性资产的需求势将在为期两天的欧盟峰会期间得以保持强劲,因欧盟领导人公开表达迥异的意见,降低了对会上将推出紧急举措应对欧债危机的预期.

西班牙和意大利要求采取紧急措施降低其借贷成本,但德国反对为其他国家债务提供担保的立场并无软化的迹象.

德债期货FGBLc1升60个跳动点,收报141.71,结束两天连跌,而10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌6个基点,报1.51%.

峰会料将为欧元区财政,金融和政治联盟制定广泛的路线图,且可能就刺激经济增长举施达成一致.不过德国总理梅克尔反对法国支持的欧元区成员国共同分担债务的提议.

对峰会能否在危机解决方案上取得重大进展的疑虑推升西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率至7%以上,此水平被广泛认为难以维继.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率在二级市场升1.9个基点,至6.23%,低于该国标售公债前的大约6.29%.意大利五年期公债IT5YT=TWEB收益率跌5.1个基点,至5.80%,在早盘一度上涨.

意大利标售54.2亿欧元五年和10年期公债,原定规模介于27.5亿-55亿欧元区间.10年期公债标售的得标收益率为6.19%,为六个月来最高,但低于在二级市场的水平.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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