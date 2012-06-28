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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 02:16 BJT

〔标题新闻〕美国4月原油日需求较之前预估下修2.51%,至1,828.3万桶,同比降1.77%--EIA

注: EIA为美国能源资料协会

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