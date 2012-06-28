〔美国个股〕摩根大通在信贷衍生品业务亏损可能达40-60亿美元--消息

《汇市简讯》澳元先前涨多，恐较易受股市跌势拖累

0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)