〔全球金市〕黄金下跌1.6%,受美国最高法院裁决与欧债担忧拖累

* 黄金触及四周低点,美股和原油下跌

* 美国最高法院支持医改法案主要内容

* 投资者对欧盟峰会期望不高,打击市场

路透纽约6月28日电---黄金周四下跌约1.6%,受经济放缓担忧,以及投资者对欧盟峰会解决危机希望降温的打击.之前美国最高法院支持了具有里程碑意义的医改法案,令市场忧虑经济放缓.

欧盟峰会将于周四召开,但不大可能进一步推出经济刺激政策,令黄金投资者感到沮丧.另一方面,欧洲财政官员正在加紧制定缓解西班牙和意大利市场压力的紧急措施,这两个经济体由于规模太大而无法纾困.

盘中稍早,黄金扩大跌幅,因最高法院维持奥巴马总统的医改法案之后,原油和美国股市大跌.医改法案规定,对不购买医疗保险的个人要实施经济处罚.

"个人消费在商品和服务方面的资金被认为将会减少,企业在实施额外项目的愿意将会下降,因此工业金属,以及金银等贵金属全线下跌,"期货经纪商 R.J. O'Brien资深大宗商品经纪人Phillip Streible表示.

1723GMT时,现货金XAU=下跌1.6%,报每盎司1,549.30美元,稍早曾触及四周低点1,547.39美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月黄金期货GCQ2跌28.50美元至1,549.90,路透初步数据显示,成交量远低于30日均值.

汇丰银行首席大宗商品分析师James Steel表示,黄金短线可能进一步下跌,由于市场没有明确的方向,因为欧债危机不大可能出现迅速的改善或恶化.

现货银XAG=下跌2.4%,报每盎司26.26美元;现货铂金(白金)XPT=跌1.6%,报每盎司1,381.75.现货钯金XPD=跌1.9%,报561.75美元.

钯金稍早曾跌至556美元,此为2011年10月以来的最低,因工业金属下跌施压,而且市场担忧经济疲弱会打击钯金作为汽车催化剂的需求.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1549.90 -28.50 -1.8% -1.1%

COMEX白银期货 SIN2 26.220 -0.722 -2.7% -6.1%

COMEX铂金期货 PLN2 1386.00 -23.70 -1.7% -1.0%

COMEX钯金期货 PAU2 564.00 -15.75 -2.7% -14.0%

现货金 XAU= 1549.30 -25.10 -1.6% -0.9%

现货银 XAG= 26.26 -0.65 -2.4% -5.2%

现货铂金 XPT= 1381.75 -22.40 -1.6% -0.8%

现货钯金 XPD= 561.75 -11.00 -1.9% -13.9%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=