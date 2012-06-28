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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 03:13 BJT

〔标题新闻〕如果油价继续处于低位,OPEC可能在第三季举行特别会议--委内瑞拉能源和石油部长

注:OPEC为石油输出国组织的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8HSCH0]

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