〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因对此前升势获利了结及静待政府报告

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透芝加哥6月28日电---美国小麦期货周四收低,因在小麦持续一周的升势后有获利了结卖压,且美国农业部(USDA)即将公布季度库存数据及6月种植面积报告将在周五出炉.
据指月末和季末调整头寸也影响市场,周五将为7月合约首个交割通知日.
欧洲小麦期货周四小幅下跌,市场盘整,此前触及一年高位,受美国玉米种植带干热天气带动,欧洲行业人士静待美国政府的预估寻找影响市场的新刺激因素.
路透访问19名交易商和分析师的调查显示,俄罗斯,乌克兰及哈萨克斯坦今年小麦总产量料将下降至7,890万吨,较去年减少22%,因俄罗斯和乌克兰黑海地区作物冻死及春季乾旱,严重影响收成.
周四美国农业部的周度出口销售报告显示,截止上周四的一周,美国小麦净出口销售32.45万吨,低于预估的45万-65万吨.
7月合约在所有关键移动均线上方交投,九天相对强弱指标(RSI)为74.
指标芝加哥期货交易所(CBOT)-7月小麦期货WN2收低6美分,结算价报每蒲式耳7.26美元.
CBOT小麦预估成交量为146,261口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部