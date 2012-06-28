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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 06:01 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因对此前升势获利了结及静待政府报告

路透芝加哥6月28日电---美国小麦期货周四收低,因在小麦持续一周的升势后有获利了结卖压,且美国农业部(USDA)即将公布季度库存数据及6月种植面积报告将在周五出炉.

据指月末和季末调整头寸也影响市场,周五将为7月合约首个交割通知日.

欧洲小麦期货周四小幅下跌,市场盘整,此前触及一年高位,受美国玉米种植带干热天气带动,欧洲行业人士静待美国政府的预估寻找影响市场的新刺激因素.

路透访问19名交易商和分析师的调查显示,俄罗斯,乌克兰及哈萨克斯坦今年小麦总产量料将下降至7,890万吨,较去年减少22%,因俄罗斯和乌克兰黑海地区作物冻死及春季乾旱,严重影响收成.

周四美国农业部的周度出口销售报告显示,截止上周四的一周,美国小麦净出口销售32.45万吨,低于预估的45万-65万吨.

7月合约在所有关键移动均线上方交投,九天相对强弱指标(RSI)为74.

指标芝加哥期货交易所(CBOT)-7月小麦期货WN2收低6美分,结算价报每蒲式耳7.26美元.

CBOT小麦预估成交量为146,261口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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