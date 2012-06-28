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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 04:22 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.2%,Nasdaq指数收低0.9%

路透纽约6月28日电---美国股市周四收跌,但高于日内低位,因传闻欧洲领导人在解决欧债危机措施上取得进展,而美国最高法院支持具里程碑意义的医改法案的裁决打压大型医疗保险股.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌24.75点,或0.2%,至12,602.26点;标准普尔500指数.SPX收低2.81点,或0.21%,至1,329.04点.Nasdaq指数.IXIC下跌25.83点,或0.9%,至2,849.49点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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