〔芝加哥期市〕CBOT-7月玉米期货收高,12月玉米因遭部位调整而下跌

路透6月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收盘涨跌互见,受月底平仓和部位调整影响,周五美国农业部将公布6月种植面积数据和季度库存报告.

近月7月合约因市场出脱空头价差而上涨,12月合约下跌,因遭套利交易和全周因天气带动的升势后出现的获利了结打压.

盘中交投震荡,交易商对一周来的升势进行获利了结,并在周五前建立部位,周五是本月最后一个交易日,美国农业部将公布6月种植面积数据和季度库存报告.周五亦是7月合约的第一个交割通知日.

一位农业气象专业周四表示,至少未来10天时间,干热天气料将持续徘徊在美国中西部玉米和大豆种植区,导致上述两种作物进一步承压且长势恶化.

Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,"北部将有少量零星降雨,雨量仅为0.20至0.60英寸,30%的中西部地区似乎将维持完全干燥的局面,这至少将令未来10天的作物成长承压."

美国农业部周四公布,上周美国玉米出口下降23%,且低于交易商预估.

7月玉米期货高于所有移动均线,九日相对强弱指标为70.7月较12月合约溢价为21美分.

7月玉米合约CN2收高2-1/2美分,结算价报6.52美元.

今日CBOT玉米预估成交量为439,617口.(完)

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