〔芝加哥期市〕CBOT-7月玉米期货收高,12月玉米因遭部位调整而下跌

中国证券：上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%--证监会
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透6月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收盘涨跌互见,受月底平仓和部位调整影响,周五美国农业部将公布6月种植面积数据和季度库存报告.
近月7月合约因市场出脱空头价差而上涨,12月合约下跌,因遭套利交易和全周因天气带动的升势后出现的获利了结打压.
盘中交投震荡,交易商对一周来的升势进行获利了结,并在周五前建立部位,周五是本月最后一个交易日,美国农业部将公布6月种植面积数据和季度库存报告.周五亦是7月合约的第一个交割通知日.
一位农业气象专业周四表示,至少未来10天时间,干热天气料将持续徘徊在美国中西部玉米和大豆种植区,导致上述两种作物进一步承压且长势恶化.
Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,"北部将有少量零星降雨,雨量仅为0.20至0.60英寸,30%的中西部地区似乎将维持完全干燥的局面,这至少将令未来10天的作物成长承压."
美国农业部周四公布,上周美国玉米出口下降23%,且低于交易商预估.
7月玉米期货高于所有移动均线,九日相对强弱指标为70.7月较12月合约溢价为21美分.
7月玉米合约CN2收高2-1/2美分,结算价报6.52美元.
今日CBOT玉米预估成交量为439,617口.(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)