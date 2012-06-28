〔纽约汇市〕欧元兑美元挫至逾三周低点,连跌第四日

* 欧元兑美元和日圆挫至三周低点

* 意大利公债标售得标利率高涨,西班牙公债收益率上升

路透纽约6月28日电---欧元兑美元周四连跌第四日,触及逾三周低点,因对欧洲领导人峰会将在解决欧元区不断恶化的债务危机上取得进展的疑虑持续.

但投资人对进一步压低欧元也犹豫不决,因对峰会的预期值已经很低.分析师表示,如果峰会有任何意外的积极成果,可能引发轧空行情,提振欧元.

轧空即作空货币或证券的投资人在市场走向同其押注相反的情况下被迫买入以减少损失.

"欧元没有比现在更低,部分是因投资人仍不愿因欧盟峰会有意外惊喜的机会渺茫而大举建仓,"华盛顿Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示.

欧盟领导人周四开始峰会,但对如何解决欧元区债务危机仍有严重分歧.

许多国际投资人对西班牙和意大利公债已经是避之不及,西班牙公债收益率被推高至至少难以长期维持的水准.

德国总理梅克尔之前已拒绝了意大利和西班牙迅速采取支持其公债措施的诉求.

法国总统奥朗德主张发行欧元区共同债券,这会拉低疲弱国家的借款成本,因债券担保国将包括欧元区最强的德国.

但德国不希望利用其信贷评等来支持其他国家,除非它们先来分享税收和支出控制权.

奥朗德表示,他预计将对扶助借款成本已经达到无法维系水准的欧元区伙伴国的紧急措施上达成协议,这是他在上任六周后参加的首次欧盟峰会.

根据路透数据,欧元兑美元EUR=低见1.2405美元,为6月4日来最低.尾盘跌0.2%,报1.2449美元.

交易商表示,欧元在跌穿1.2440美元后触动止损抛盘,跌势扩大,但没有跌穿1.2400美元而再触动止损单后,欧元从低点反弹.如果欧元进一步下滑,目标将为6月初触及的两年低点1.2286美元.

德国财政部发言人称有关德国改变其在欧元区共同债券上立场的报导是不真实的.之后欧元进一步承压.

欧元兑日圆EURJPY=跌0.6%,报98.82日圆,稍早跌至6月6日来最低的98.30日圆.

西班牙10年期公债收益率徘徊在近7%的水准,欧元区多个负债沉重的国家都是在收益率触及该水准后寻求援助的.投资人担心欧元区第四大经济体--西班牙将要求更多援助,该国已要求1,000亿欧元救助其银行业.

意大利标售超过50亿欧元五年期和10年期债券,但得标利率高涨.

分析师表示,由于市场如此关注峰会结果,欧元的交投将保持震荡,会受峰会期间的消息左右.

"如果你是当日冲销的交易商,就可以闻风而动,但如果你是普通的交易商,你不得不观望实际结果如何."伦敦汇丰控股汇市研究部门主管David Bloom表示,"但由于预期值已经这么低了,要失望也难."

**关注欧洲央行**

欧洲央行采取包括降息和挹注更多长期资金的积极应对危机措施前景可能支撑欧元.

欧洲央行(ECB)执委普雷特周三表示,利率不能降至1%以下的教条不存在,若有助于确保中期物价稳定,降息就有据可依.路透访查的71位分析师中有48位预计欧洲央行下周将降息.

Esiner表示,"市场预期欧洲央行可能不得不为欧盟政策制定者收拾残局.投资人对欧洲央行降息或祭出某种形式的新流动性操作的预期升温.无论哪个措施都会对欧元有所支撑."

美元兑日圆JPY=跌至一周低点约79.21日圆,受助于日本出口商的月底卖盘.尾盘跌0.4%,报79.41日圆.

美元兑瑞郎CHF=升至逾三周高位,尾盘报0.9646瑞郎,升0.2%.

由于市场注意力都放在欧债危机上,所以美国最高法院支持奥巴马总统医改法案的裁决对汇市无甚影响.(完)

--编译 李军;审校 母红

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