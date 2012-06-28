〔加拿大股市〕小幅收高,Progress获收购报价提振能源股

中国证券：上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%--证监会
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透多伦多6月28日电---加拿大股市周四小涨,因Progress Energy Resources Corp(PRQ.TO)获收购报价提振该股及权重能源股中的其他天然气股.
能源股大涨2%,此前马来西亚国有石油公司对Progress提出善意收购,报价较该股周三收盘价大幅溢价77%.
Progress暴涨73.6%,报20.05加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高13.76点,或0.12%,报11,424.70点.
但金融股跌0.4%,原材料股跌1.5%.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
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路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)