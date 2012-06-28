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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 05:39 BJT

〔加拿大股市〕小幅收高,Progress获收购报价提振能源股

路透多伦多6月28日电---加拿大股市周四小涨,因Progress Energy Resources Corp(PRQ.TO)获收购报价提振该股及权重能源股中的其他天然气股.

能源股大涨2%,此前马来西亚国有石油公司对Progress提出善意收购,报价较该股周三收盘价大幅溢价77%.

Progress暴涨73.6%,报20.05加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高13.76点,或0.12%,报11,424.70点.

但金融股跌0.4%,原材料股跌1.5%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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