〔美国股市〕ADR收跌,欧洲银行股领跌

中国证券：上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%--证监会
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透纽约6月28日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四收跌,欧洲银行股领跌,因投资者准备应对令人失望的欧盟峰会结果.
在纽约证交所交易的英国银行巴克莱(BCS.N)重挫12.1%,报10.84美元,一天前,一项调查发现,该行在过去几年间操控银行间拆借利率,这可能导致金融业损失数十亿美元.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌0.2%,标普500指数.SPX.INX收挫0.21%.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收挫0.3%.
欧盟峰会今日开始举行,与此同时,欧洲各国财政官员正在制定缓解意大利和西班牙金融市场压力的紧急举措.
德国总理梅克尔近期发表的声明与其他欧洲领导人在如何应对欧债危机方面意见分歧.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收升0.3%.
日本日经指数周四收涨1.7%,报8,874.11点,录得六周来最高收位,但该指数仍可能录得两年来最大季度跌幅.
美国上市的丰田汽车(TM.N)上扬2.3%,报78.04美元.
纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA回落0.4%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)