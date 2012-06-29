〔欧洲汇市〕英镑兑美元跳涨,关注下周英国央行会议

* 英镑兑美元触及一周高位,因风险意愿抬头

* 英镑贸易加权指数势将录得连续第四季上升

* 投资人关注英国央行下周会议决议和英国PMI数据

路透伦敦6月29日电---英镑兑美元周五大涨,此前欧洲领导人同意采取措施拉低欧元区较弱成员国的借款成本,此举提振风险货币需求.

欧元区决策者在始于周四的两日会议上亦同意针对欧元区银行业设立单一监管机构.[ID:nST0470200]

这令许多原本预计峰会不会有重大举措出炉的投资者感到意外.

未来英镑进一步上涨将视乎下周英国经济数据的劲道及市场对英国央行周四会议决定的反应,市场预期央行决策者将公布买入更多资产提振经济增长.

ETX Capital首席外汇经纪人Richard Wiltshire说:"英镑兑美元看似表现很不错,因德国立场更具弹性令风险偏好增强."

英镑兑美元GBP=D4上涨逾1%至1.5705美元,创下一周来最高,阻力位预计在切入位在1.5750美元的200日移动均线附近.

法国巴黎银行汇市策略师Michael Sneyd说,如果下周美国非农就业数弱于预期,英镑可能升向1.58美元.

欧元兑英镑EURGBP=D4上涨0.8%,触及0.8094英镑的日内高位.市场人士称阻力位料在0.8100英镑附近及6月11日的日内高位0.8163英镑.

一些策略师对欧盟峰会行动是否在很大程度上解决了欧元区结构性问题存疑,且表示投资人可能寻求逢升卖出.

英镑兑欧元可能因此受惠,因许多投资人将英国资产视为规避欧债危机的相对安全的选择.英镑贸易加权指数=GBP势将录得连续第四季上升,部份归因于投资组合资金流,这些资金从欧元区转向英债.(完)

--编译 利棣儿; 审校 母红

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