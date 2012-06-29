〔欧洲股市〕劲升2.6%至七周高位,受助于欧盟峰会达成援助协议

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数劲升2.6%;Euro STOXX 50暴涨4.96%
* 主要股指收盘水准为5月初来最高
* 交易商称升势可能消竭
路透伦敦6月29日电---欧洲股市周五收在七周最高水准,因欧洲领导人采取新举措应对区内债务危机,提振指标股指和受创银行股.
不过,许多人仍对此轮涨势能否持续存疑,因有关峰会上通过的,诸如救助受困银行业和干预债市等提议在实践中会产生何种功效仍存在不确定性.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3攀升2.6%,报1,021.39点,此为5月11日以来的最高收位,当日收报1,022.52点.
欧元区STOXX 50指数.STOXX50E大涨约5%,报2,264.72点,为5月7日来最高收位
"我将会借此轮涨势卖出.仍有很多的阻力.我宁愿采取安全的策略,"ClairInvest的基金经理Ion-Marc Valahu表示,且补充说,他已卖出了所持的意大利FTSE MIB指数.FTMIB,法国CAC指数.FCHI和德国DAX指数.GDAXI的部分头寸.
欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.[ID:nST0470200]
西班牙指标股指IBEX.IBEX暴涨5.7%,意大利FTSE MIB指数劲扬6.6%,为2010年5月10日来最大升幅.
银行股表现最佳,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)飙升14.3%,Intesa (ISP.MI)劲升11.6%,西班牙的BBVA (BBVA.MC)和西班牙国际银行(SAN.MC)升幅分别为9%和6.9%.
交易商表示,对欧洲央行7月5日可能降息的预期可能令股市升势再持续数日.
英国富时100指数.FTSE收涨1.42%,报5,571.15点;德国股市DAX指数.GDAXI大涨4.33%,报6,416.28点,法国CAC-40指数.FCHI飙升4.75%,报3,196.65点.(完)
--编译 母红;审校 李军
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
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