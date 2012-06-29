〔欧元债市〕峰会新政压低意大利与西班牙公债收益率,但效果料短暂

* 峰会推出新举措,西班牙与意大利公债收益率大跌

* 市场买家寥寥

* 宽慰情绪占据主导,德债下跌;爱尔兰公债表现出色

* 分析师警告称仍需更多细节

路透伦敦6月29日电---西班牙与意大利公债收益率(殖利率)周五大幅下跌,作为避险资产的德国公债也下跌,因之前欧元区领导人同意对欧元区纾困基金做出调整.不过市场上的宽慰情绪可能非常短暂.

令市场颇感意外的是,欧元区领导人达成一致,允许使用纾困基金稳定债市,并直接对银行进行资本重组.该决定是对西班牙和意大利请求帮助降低其借款利率的回应.

有关银行业的提议,使爱尔兰10年期公债收益率(殖利率)IE10YT=TWEB自2008年以来首次降至低于西班牙可比公债收益率ES10YT=TWEB的水平.

不过在欧洲盘中稍晚,德国公债摆脱日内低点,交易商和分析师称,这是因为市场慢慢开始看到该措施的漏洞.

目前还不清楚"稳定"债市将会涉及哪些方面,以及欧元区未来的永久纾困基金欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)是否有足够的火力遏制像西班牙或意大利这么规模市场上的卖压.

这些措施何时生效仍然不得而知.

"由于外界的期望值很低,而且至少在银行资本重组方面取得一个突破,市场做出积极回应,"德意志银行分析师Gilles Moec表示.

"但很显然,许多要点仍待具体化...我们应当谨慎解读峰会的结果."

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌38个基点,报5.81%,西班牙可比公债收益率ES10YT=TWEB跌57个基点至6.34%.

这两个国家期限较短的公债表现居前,短期债对违约的风险更为敏感.西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB跌112个基点,报4.366%;意大利两年债收益率IT2YT=TWEB跌81个基点,报3.77%.

交易商称,尽管屏幕上显示的意大利和西班牙公债收益率明显降低,但实际上没有多少真正的买盘.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB升7个基点,报1.58%,盘中曾短暂超过可比美国公债的收益率水平,这是2月初以来的首次.

9月德债期货FGBLU2跌79个跳动点至140.92,一度下跌两个大点至139.72,该水平为3月至5月这波涨势的50%回档位.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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