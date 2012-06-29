〔纽约期市〕可可和咖啡触及几周高位,糖合约到期备受关注

路透纽约/伦敦6月29日电---美国可可期货周五在本季最后一个交易日飙升至七周高位,成交放量,可可跳升至几周峰值,因欧元区达成新协议后,大宗商品和全球股市上涨.

糖期货也攀升,交易员留意洲际交易所(ICE)原糖的溢价急升.近月合约在今日交易结束时到期,交易消息人士预计交割将为2009年7月来最大.

欧元跳升约2%,油价飙升及全球股市上扬,因欧元区领导人同意推出措施拉低意大利和西班牙不断上升的借贷成本,而且将向欧元区的银行直接进行资本重组.

ICE-9月可可期货CCU2收涨61美元,或2.7%,报每吨2,291美元,此为5月11日最高结算价.

英镑兑美元大涨也提供额外支持.本季,次月可可合约升2%,为连续第二季上升.

9月伦敦可可期货LCCc2收高23镑,或1.5%,报每吨1,574英磅.本季,次月合约上扬6.6%,也连续第二季上升.

阿拉比卡咖啡期货大涨,交投相对清淡,受金融市场的正面人气提振,此前欧盟峰会公布新措施,且美元.DXY大跌.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCc2扬升7.65美分,或4.7%,收报每磅1.7070美元,此为近六周最高结算价.本季,次月阿拉比卡咖啡期货下挫7.7%,为连续第五季下跌.阿拉比卡咖啡是汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB中本年迄今表现最差的商品,累计大跌26%.

伦敦罗布斯塔咖啡期货也上涨,9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收升45美元,或2.2%,报每吨2,134美元.本季,次月罗布斯塔咖啡LRCc2上涨5.3%,为连续第二季上涨.

ICE-原糖期货周四交投震荡,近月合约的溢价收盘报0.80美分,盘中溢价升至0.95美分,为三个月来最高水平.

收市后,交易消息人士估计,7月合约交割超过21,700口,或约111万吨,根据ICE数据,此水平将为2009年7月来的最高.

交易员表示,巴西降大雨后,船运延误,扶助收紧近期供应.

周四,7月未平仓合约减少8,328口,至25,793口,等同131万吨.

ICE-7月原糖期货SBc1收市时到期,跳升0.60美分,或2.8%,收报21.81美分.本季,近月合约跌11.7%,连续第二季下跌,且为过去五季来表现最差的一季.

10月原糖期货SBc2跳升0.48美分,或2.3%,收报每磅21.01美分.

伦敦8月白糖期货LSUc1收升12.10美元,或2%,报每吨611.30美元.(完)