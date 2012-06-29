〔全球金市〕金价涨逾3%,受欧元区同意采取紧急行动提振

* 6月金价录得五个月来首个月度涨势

* 金市因欧盟达成救助银行业和干预债市的协议而上扬

* 金价创下2008年第三季以来最大季度跌幅

路透纽约6月29日电---金价周五收高3%,至每盎司1,600美元上方,6月为五个月来首次月度上扬,因欧洲达成提振银行业、降低借贷成本的协议,提升了黄金的投资魅力.

白银和铂金族金属亦大涨,因欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.[ID:nST0470200]

各央行和政府采取的货币刺激措施利多黄金,它是对冲基金经理和机构投资者对冲货币贬值和通胀导致的采购力下降的利器.

在本周稍早跌至接近超卖区域后,黄金受到大量空头回补买盘的提振.

欧盟达成协议后,经济前景亮丽,美国原油期货大涨9%,谷物、其他商品、欧元和美国股市急涨亦推高了金价.

"金价升势可能将继续,因为一旦金价在1,525美元重要支撑位上方持稳,市场将快速出现空头回补买盘,目前已有一些实货需求.至少短期来说,我认为金价不会大幅下跌,"汇丰首席商品分析师James Steel称.

1915GMT时,现货金XAU=涨3.2%,报每盎司1,599.66美元,稍早触及当日高位1,606.79美元,这是6月20日以来最高水准.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月黄金期货GCQ2结算价涨53.80美元,报1,604.20美元,路透初步数据显示,成交量与30日均值相符,这是大约一周来的首次.

现货白银XAG=涨4.6%,报27.54美元.

截至6月底的三个月,金价累计跌4%,创下2008年第三季以来最大季度跌幅.

金价目前较年初水平仅上升2%.

黄金消费大国印度的实货黄金买盘周五微幅上升,印度需求疲弱打压了今年的现货金价,由于印度卢比走软,目前印度金价已接近纪录高位.

现货铂金XPT=涨4.2%,报1,441.75美元,现货钯金XPD=升3.7%,至581.75美元,两者双双从本周稍早触及的年内低点反弹.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1604.20 53.80 3.5 1551.30 1607.80 175,288

COMEX白银期货 SIN2 27.58 1.333 5.1 26.235 27.840 2,002

COMEX铂金期货 PLN2 1449.10 62.70 4.5 1382.80 1449.50 1,156

COMEX钯金期货 PAU2 584.55 20.65 3.7 564.45 585.95 4,285

现货金 XAU= 1599.66 48.91 3.2 1551.76 1606.79

现货银 XAG= 27.540 1.200 4.6 26.320 27.910

现货铂金 XPT= 1441.75 58.10 4.2 1388.00 1445.75

现货钯金 XPD= 581.75 20.85 3.7 566.93 583.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=