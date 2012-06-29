〔加拿大汇市〕加元升至一周高位,因欧盟峰会达成协议提振风险买盘

路透多伦多6月29日电---加元兑美元周五升至一周高位,因欧洲领导人就控制区内债务危机的措施达成协议,提振投资人信心.
欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.[ID:nST0470200]
协议扶助推高加元大涨超过1.5%,美国和全球股市录得2%或更多的升幅,原油价格飙升逾9%.
加拿大统计局周五称,加拿大4月经济较前月增长0.3%,受助于原油产出反弹,市场预估为增长0.2%.[ID:nSB1641934]
加元兑美元CAD=D4收报1.0181加元或0.9822美元,盘中高见1.0166加元或0.9837美元,为6月20日来最高,今日升幅为去年8月来最大.周四加元兑美元收报1.0328加元,或0.9682美元.
本周,加元兑美元升0.6%,6月升1.4%,本季则跌2%.(完)
--编译 李军;审校 母红
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