〔加拿大股市〕收涨1.5%,受欧盟峰会结果提振

路透多伦多6月29日电---加拿大主要股指周五大幅收高,抵消了RIMRIM.TO的大跌的影响,之前欧元区领导人就帮助降低意大利和西班牙高涨的借款利率和重组银行业的措施达成一致.

该消息提振石油和其他大宗商品上涨,因这被视为欧元区在采取更加灵活的措施解决影响了全球增长的债务危机.

"对峰会的期望很低,"温哥华Global Securities的策略师Elvis Picardo表示."给人的感觉是,欧盟首次采取具体措施,提供危机的解决方案."

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高171.86点,或1.5%,报11,596.56点.该股指本周上涨1.4%,多数是因为周五的涨幅.

能源股涨幅居前,升2.8%,因美国原油期货暴涨逾9%,为2009年3月12日来最大单日百分比升幅.

权重的原材料股升2.2%,金融股升1.4%.

但Research In Motion暴跌20.3%,因该公司公布的季度运营亏损较预期严重,且大幅裁员.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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