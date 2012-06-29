〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因美国干热天气将持续且美元走软

路透6月29日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨,交易商称,因对美国中西部多数地区的干热天气将持续的忧虑盖过了利空的美国农业部种植面积和库存报告的影响.

近月7月大豆合约SN2领涨,涨幅超过远月合约,因现货市场走坚,以及首个交割通知日无合约交割.

美元走软也扶助推高谷物和大豆期货.欧洲领导人同意允许利用救助基金稳定区内银行,美元因此走软.美国原油期货飙升7%,带领商品市场普涨.

根据初步收盘数据,现货大豆合约Sc1本月劲扬12.9%,为四年来最大年度涨幅.本季收高7.9%.

中午的最新天气预报显示,下周美国中西部西北部的降雨将有所增加,但预报称之后一周降水将减少.Commodity Weather Group称,下周高温天气将令中西部三分之二地区的作物生长受到影响.三角洲地区的干热天气威胁提前结荚的大豆.

美国农业部预估,该国2012年大豆种植面积为7,608万英亩,高于3月预估的7,390万英亩,以及市场的平均预期7,550万英亩.

农业部报告还指出,6月1日美国大豆库存为6.67亿蒲式耳,略高于市场平均预期6.35亿蒲式耳,上年同期为6.19亿蒲式耳.

CBOT报告称,在7月合约首个交割通知日,无大豆或豆粕合约交割.豆油合约交割2,311口.

CBOT-7月大豆期货SN2收高46-3/4美分,报15.12-3/4美元.

7月豆粕合约SMN2收涨9.4美元,收报每短吨436美元.7月豆油合约BON2上扬1.29美分,收报每磅52.21美分.

今日大豆预估成交量为240,604口;豆粕预估成交量为83,335口,豆油成交量为133,921口.

以下为CBOT农产品期货在2057 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 672.50 20.50 3.1% 4.0%

CBOT大豆Sc1 1512.75 46.75 3.2% 26.2%

CBOT豆粕SMc1 436.00 9.40 2.2% 40.9%

CBOT豆油BOc1 52.21 1.29 2.5% 0.2%

CBOT小麦Wc1 739.00 13.00 1.8% 13.2%

CBOT稻米RRc1 1419.00 -37.50 -2.6% -2.8%

EU小麦BL2H0 227.00 -2.25 -1.0% 12.1%

NYMEX原油期货CLc1 85.00 7.31 9.4% -14.0%

道琼工业指数.DJI 12,880 278 2.2% 5.4%

现货金XAU= 1596.89 46.14 3.0% 2.1%

欧元/美元EUR= 1.2657 0.0218 1.8% -2.2%

美元指数.DXY 81.6110 -1.1930 -1.4% 1.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 1004 10 1.0% -42.2%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)