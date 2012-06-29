〔美国股市〕因欧盟峰会意外成果而大幅收升,但本季下跌

* 标普500指数收升,但本季跌3.3%

* 福特汽车下跌,此前警告欧洲市场疲弱

* RIM和Nike下跌,KB Homes跳升

* 道指收涨2.2%,和标普500指数攀升2.5%,Nasdaq指数上涨3%

路透纽约6月29日电---美国股市周五大幅收涨,但本季录得不小的跌幅,因投资者对欧洲领导人就稳定区内银行达成一致感到欢欣鼓舞,此举有助于消除部分困扰市场的不确定性.

标普500指数录得去年12月20日来表现最好的一天,且扶助其季度跌幅收窄至3.3%.

此为标普500指数过去三季来首季下跌,期内希腊大选且对西班牙银行业的忧虑使全球金融市场动荡.

"你将看到由此开展的良好的夏季升势.试想像,如果没有欧元区危机,市场目前会在什么水准,"Windham Financial Services首席投资人策略师Paul Mendelsohn说.

"市场现在至少前瞻未来六至八个月,在不断改善的欧洲成长环境中,经济面貌将是怎样的."

欧元区领导人周五同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.[ID:nST0470200]

周五美国股市下跌的个股不多,其中福特汽车(F.N)重挫5%,至9.59美元,此前该公司警告欧洲市场疲弱,成为继宝洁(PG.N)和惠普(HPQ.N)后的最新一家大型跨国公司发出类似警告.

和欧元区情势发展息息相关的板块升幅居前.美国的银行股是领升市场的板块之一,KBW银行指数.BKX跳升2.7%.美国银行(BAC.N)劲升5.7%,至8.18美元.费城欧洲企业指数.XEX攀升4%.

投资人也指出,季末投资组合调整亦扶助美股周五的升势,为欧盟协议以外的另一诱因.

道琼工业指数.DJI劲扬277.83点,或2.2%,至12,880.09点;标准普尔500指数.SPX攀升33.12点,或2.49%,至1,362.16点.Nasdaq指数.IXIC大涨85.56点,或3.0%,至2,935.05点.

本周,道指收涨1.9%,标普500指数攀升2%,NASDAQ指数上扬1.5%.本月,三大指数分别上扬3.9%,4%和3.8%.

但第二季,三大指数分别录得2.5%,3.3%和5.1%的跌幅.

意大利和西班牙借款成本降低,尽管仍离近期触及的高位不远.投资人对欧盟峰会的预期值不高,给予市场因有意外惊喜而反弹的空间.

布兰特和美国原油期货受欧盟协议带动劲扬.能源期货价格也受到欧元兑美元大涨约2%带动.标普能源股指数.GSPE劲升3.1%.

欧盟峰会的消息盖过了美国经济数据良莠不齐的影响.美国5月消费者支出停滞,因汽车消费不振,而6月消费者信心触及六个月低点,再度显示经济成长步履蹒跚.

但另一报告显示本月中西部制造业活动增加,工厂新订单小幅减少.[US-ECI-CMN]

对欧洲的关注现转向下周的欧洲央行会议.市场一致预计欧洲央行将降息一码至0.75%,并可能下调保证金存款利率25个基点,至0%.

美国第五大房屋建筑商KB Homes (KBH.N)猛涨12.6%,报9.80美元,此前该公司公布第二季亏损收窄,受助于销售价格上涨及订单增加.

全球最大的运动鞋生产商Nike(NKE.N)重挫9.4%,报87.78美元,该公司季度获利不及预期,为至少两年来首次.

美国上市的Research in Motion RIMM.O暴跌19.1%,报7.39美元,因该公司决定推迟关键性的下一代黑莓机上市直至明年.

纽约证交所、Nasdaq和美国证交所市场的总成交量约为76.9亿股,高于68.5亿股的日均值.

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为2,669和388,Nasdaq市场则分别为2,174和376.(完)

--编译/审校 利棣儿/李军

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