〔美国股市〕ADR大涨逾3%,能源股和矿业股涨幅居前

路透纽约6月29日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五大涨逾3%,能源股和矿业股涨幅居前,因油价和金属价格劲升.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跳涨3.5%.拉美企业ADR表现较为出色,纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA劲扬4.7%.
矿业巨擘必和必拓(BHP.N)大涨5.3%,报65.30美元,巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)升5.7%,报19.85美元.
巴西能源公司Petrobras (PBR.N)攀升6.2%,报18.77美元,中国石油(PTR.N)升3%,报129.14美元,BP(BP.N)劲扬5.2%,报40.54美元.
美国8月原油期货CLc1升7.27美元,报每桶84.96美元,当日升9.36%,创下2009年3月以来最大单日涨幅.[O/NCN]
纽约商品期货交易所(COMEX)-交投最活跃的9月期铜合约HGU2结算价上涨近5%,报每磅3.4965美元,单日涨幅为11月以来最大,盘中一路突破50日移动均线.[MET/LCN]
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收高3.4%%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收升3.3%.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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