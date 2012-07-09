〔欧洲汇市〕英镑兑全线走弱的欧元徘徊在三年半高点

* 英镑/欧元触及2008年11月来的最高位

* 英镑的相对避险地位吸引投资人

* 关注美联储会议记录,寻找推出更多QE的暗示

路透伦敦7月9日电---周一英镑兑全线走弱的欧元在稍早触及的三年半高点持稳,因投资人忧虑欧债危机及全球经济放缓,遂买入英镑,作为欧元较安全的替代货币.

今天没有英国数据公布,英镑走势迟滞,使欧元兑英镑跟随欧元兑美元EUR=的走势,欧元兑美元周一触及两年低点.

市场人士关注周一稍晚举行的欧元区财长会议,许多人士忧虑会议只会强调上周欧盟峰就扶助受困国家及银行业措施协议所面临的限制,除此以外没有很大的进展.

西班牙和意大利公债收益率不断上升,增加市场的谨慎情绪,令欧元走势挣扎.

"欧元兑英镑继续被抛售,欧元兑美元则维持疲软.目前市况特别黯淡,"澳洲国民银行外汇分析师Gavin Friend称.

在亚洲交易时段,欧元兑英镑EURGBP=D4触及0.7906英镑低位,此为2008年11月来最低水平,之后跌幅缩减至下跌0.1%,报0.7919英镑.

CMC Markets高级市场分析师Michael Hewson说,欧元下一个长期目标在0.7784英镑,为2007年低位0.6535英镑至2008年高位0.9805英镑的升势的61.8%费波纳奇回档技术位.

英镑兑欧元看来将进一步攀升,尽管英国央行上周选择挹注另外500亿英镑刺激经济.一些分析师称决策者在本年稍后可能选择推出更多的刺激措施.

"英国央行预计在11月通胀报告时推出更多量化宽松政策的时机计算好了.这一预期将令英镑承压,但目前欧元疲弱是取决因素,英镑表现将优于欧元,"Friend说.

英镑兑美元GBP=D4小升0.2%,至1.5520美元.英镑维持在周五触及的四周低点1.5461美元上方.上周五公布的美国非农就业数据疲弱,突显了美国经济停滞的担忧,并提振对美元的避险需求.

部分分析师称,如果市场人士加大对美国数据疲软将促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮量化宽松的押注,那么英镑兑美元则可能上涨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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