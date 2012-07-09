〔英国债市〕英债脱离央行回购后触及五周高位,关注欧元区财长会议

路透伦敦7月9日电---英债期货周一收盘脱离五周高位,之前受忧虑西班牙削减赤字的步伐以及英国央行上周重启量化宽松政策后进行首轮英债回购提振,英债触及五周高位.
9月英债期货FLGU2结算价升15个跳动点,报120.60,稍早触及120.85的五周高位.10年期英债收益率GB10YT=RR下跌1个基点,报1.59%.
英国央行买入10亿英镑到期年期为三年期至七年期的英债,此为英国央行上周决定四个月内买入500亿英镑英债以扶助陷入衰退的经济后首次进行的英债购买操作.市场提供的英债规模为36.9亿英镑.
欧元区领导人上月达成扶助西班牙银行业进行资本重组协议令该国主权债的压力有所缓和,但周一因对协议实行的忧虑驱使西班牙公债借贷成本升穿7%的关键水平,此水平被认为是难以维系.
今日稍后欧元区财长举行会议,他们将面临欧元区如何扶助负债累累的国家及银行业,以及组建一个新的银行监管机构的一连串问题.但分析师担忧最新的会谈可能只强调最初协议面临的限制.
10年期英债较可比德债EU10YT=RR收益率差收窄约1个基点,报25个基点.
周二公布的5月英国工业生产料将为英国经济的脆弱状况带来另一个提醒,分析师预料5月工业生产将萎缩0.2%.
英国债务管理局(DMO)周二将发售9亿英镑在2050年到期的通膨保值公债,周四将发售35亿英镑10年期英债.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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