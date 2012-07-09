〔欧洲股市〕连续第四日收低,关注欧元区财长峰会

欧洲股市：受保险股下跌拖累收低，意大利股市急升
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
* FTSEurofirst 300指数收低0.4%,Euro STOXX 50指数跌0.3%
* 中国和日本经济数据殃及景气类股
* 西班牙银行股在欧元区财长峰会前承压
* 投资人担心欧盟决定将拖太久才实施
路透伦敦7月9日电---欧洲股市周一连续第四个交易日收低,且势将进一步走软,因低迷的经济和企业数据日益增多,且投资人忧虑欧洲当局对危机的反应.
基本资源.SXPP和科技类股.SX8P领跌,因上周五美国公布逊于预期的就业报告后,中国的通胀数据令人失望,且日本服务业、制造业数据较为疲弱.
"一些投资者(此前)预计中国经济将持续增长并控制住经济的放缓,因为这意味着欧洲出口仍将不错,"伦敦一大型投行机构销售主管称.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.4%,报1,030.09点,成交量为其90天均值的76%.Euro STOXX 50指数.STOXX50E下滑0.3%,至2,227.91点,之前三个交易日累计下跌3.7%.
周一欧元区银行股.SX7E承压,周一稍晚欧元区财长会议将在布鲁塞尔举行.西班牙的Bankia (BKIA.MC)和Banco Santander (SAN.MC)是跌幅居前的银行股之一,因西班牙公债收益率上升,此为投资人预期峰会不会带来令市场缓和消息的迹象,西班牙预料在峰会上将要求给予该国更多时间达到其赤字目标.
英国富时100指数.FTSE收跌0.62%,报5,627.33点;德国股市DAX指数.GDAXI收低0.35%,报6,387.57点,法国CAC-40指数.FCHI下跌0.38%,报3,156.80点.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。
基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。