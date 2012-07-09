〔纽约期市〕ICE原糖期货收于两个半月高点,可可期货亦大涨

路透纽约/伦敦7月9日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周一收于两个半月高点,因巴西和印度等主要出产国的不利天气状况提供支撑.天气担忧也刺激了交投清淡的阿拉比卡咖啡和可可市场.

"印度的旱情和巴西的多雨天气给糖市场提供支持,"经纪商Newedge USA的高级糖业分析师Alex Oliveira表示.

ICE-10月原糖期货SBc1结算价上涨0.45美分,或2%,报每磅22.70美分,此为近月合约自4月17日来的最高收位.10月原糖期货曾短暂升穿切入位在每磅22.70美分的200日移动均线.

"我们预计,与天气相关的风险溢价短期内将继续支撑纽约糖,"麦格理在研究报告中写道.

在巴西,反季节的降雨影响了收割,在印度偏少的季风雨引发担忧.此外,交易员也在关注俄罗斯南部的涝灾,以判断对甜菜作物的影响.

伦敦Liffe白糖期货扩大涨幅,8月白糖期货LSUc1收升6美元,或0.9%,报每吨646.10美元,盘中曾触及该合约自3月以来的高位647.10美元.

可可期货亦上扬,收复上日跌幅,料触及切入位在每吨2,366美元处的200日移动均线.

ICE-9月可可期货CCU2大涨67美元,或3%,收报每吨2,319美元,上周四曾触及三个月高点2,375美元.

9月伦敦可可期货LCCc2收高46英镑,或2.9%,报每吨1,614英镑,盘中曾触及该指标第二个月合约自1月末以来的高点1,619镑.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2上涨5.90美分,或3.3%,收报每磅1.8235美元,收于该合约的100日移动均线切入位1.8073美元上方.

Liffe-罗布斯塔9月期货LRCc2削减稍早跌幅,收跌10美元,或0.5%,报每吨2,035美元.(完)