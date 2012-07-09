〔全球金市〕黄金上涨,因中国通胀温和及商品价格走强

* 中国通胀温和为更多政策行动预留空间

* 谷物升势提振通胀对冲需求

* 金价周五下跌后,美国期金交投清淡

路透纽约7月9日电---黄金周一在上日大跌后攀升,盘中交投清淡,商品价格上涨及中国通胀数据温和提振黄金价格.

美国中西部严重乾燥天气令美国大豆期货价格创纪录高位且玉米上扬,投资人对商品价格不断上升的忧虑提振黄金作为对冲通胀工具的吸引力.原油价格飙升及美元下跌也提振金价.

中国数据显示6月通胀率低于预期,暗示中国央行有更多空间放宽政策阻止经济放缓.

交易商表示,期权交易暗示金价近期下跌后可能反弹.此前一连串令人失望的经济数据出炉,令投资人忧虑通缩,令金价近期走软.金价在过去两日累积下跌2%.

1823 GMT,现货金XAU=攀升0.5%,报每盎司1,590.50美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金GCQ2结算价升10.20美元,报每盎司1,589.10美元.路透初步数据显示,成交量低于其30天均值约40%.

现货银XAG=升1.3%,报每盎司27.41美元.

周五金价大跌1.5%,因疲弱的美国就业数据不足以令美国联邦储备理事会(美联储,FED )推出第三轮资产购买计划的预期升温.

中国6月CPI同比增幅跌至"2时代",并创下近两年半低点,PPI同比则连续第四个月为负值.通胀持续下行,为政府放宽货币政策提供更多空间,亦解释了中国央行缘何匆忙在短短一个月内两度降息.[ID:nSB2026667]

铂金(白金)系金属方面,铂金XPT=小升0.1%,报每盎司1,439.23美元;钯金XPD=上涨1.1%,至579.08美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1589.10 10.20 0.6 1576.00 1593.10 85,332

COMEX白银期货 SIN2 27.444 0.524 1.9 26.870 27.480 20,409

COMEX铂金期货 PLN2 1445.90 -3.60 -0.2 1435.00 1451.30 3,695

COMEX钯金期货 PAU2 583.90 3.55 0.6 575.40 584.85 1,318

现货金 XAU= 1590.50 8.00 0.5 1577.45 1592.80

现货银 XAG= 27.410 0.340 1.3 26.960 27.480

现货铂金 XPT= 1439.23 1.10 0.1 1438.75 1443.75

现货钯金 XPD= 579.08 6.18 1.1 577.75 583.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=