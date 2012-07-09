〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货大涨,因乾旱令收成担忧重燃

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
路透芝加哥7月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大涨5.2%,因美国中西部的乾旱令收成减少的担忧重燃.
玉米价格在周一盘中数次触及每蒲式耳40美分的涨幅限制.近月合约触及自2011年6月13日以来的最高点.
分析师预计美国农业部(USDA)的每周作物生长报告料显示,玉米优良率下降5个百分点至42%.
由于近期的这股热浪影响,USDA料将调低国内玉米库存展望.分析师预计旧作玉米结转库存为8.44亿蒲式耳,新作玉米为12.79亿蒲式耳.
7月玉米合约CN2收高32美分,结算价报7.75-1/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为352,101口.(完)
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--编译 李春喜;审校 利棣儿
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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