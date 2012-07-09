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市场报道 | 2012年 7月 10日 星期二 06:03 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货大涨,因乾旱令收成担忧重燃

路透芝加哥7月9日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大涨5.2%,因美国中西部的乾旱令收成减少的担忧重燃.

玉米价格在周一盘中数次触及每蒲式耳40美分的涨幅限制.近月合约触及自2011年6月13日以来的最高点.

分析师预计美国农业部(USDA)的每周作物生长报告料显示,玉米优良率下降5个百分点至42%.

由于近期的这股热浪影响,USDA料将调低国内玉米库存展望.分析师预计旧作玉米结转库存为8.44亿蒲式耳,新作玉米为12.79亿蒲式耳.

7月玉米合约CN2收高32美分,结算价报7.75-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为352,101口.(完)

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--编译 李春喜;审校 利棣儿

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