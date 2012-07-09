〔美国股市〕道琼工业指数收低0.28%,Nasdaq指数下跌0.19%

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
路透纽约7月9日电---美国股市周一下跌,因亚洲经济数据疲弱及欧洲经济困难的迹象燃点了股市跌势.不断攀升的西班牙和意大利公债收益率(殖利率)突显了欧洲经济问题.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收低36.18点,或0.28%,至12,736.29点;标准普尔500指数.SPX下滑2.22点,或0.16%,至1,352.46点.Nasdaq指数.IXIC收跌5.56点,或0.19%,至2,931.77点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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