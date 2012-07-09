版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 10日 星期二 04:28 BJT

〔美股盘后〕超微半导体公布初步业绩后,股价下挫6%

路透纽约7月9日电---全球第二大晶片(芯片)生产商超微半导体(AMD)AMD.N周一在美国股市盘后交易中急挫6%,之前该公司公布季度初步业绩.

超微半导体AMD.N预计第二季毛利率将大致符合之前指引,但营收预计按季下滑约11%,公司之前预计第二季营收将增长3%,加减三个百分点.

该公司表示,初步营收业绩下滑是因中国和欧洲渠道销售较预期疲弱,且消费者购买环境转差.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐