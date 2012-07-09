〔美国股市〕ADR回落,因亚洲数据令人失望

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约7月9日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一走低,亚洲企业领跌,之前公布的数据显示该地区成长正在放缓.
数据显示,日本5月核心机械订单较前月下降14.8%,降幅远超预估,为2005年4月数据开始纪录以来的最大跌幅.中国通胀6月回落至2.2%,为29个月低位,暗示对该国出口的海外需求减少.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低0.72%,纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收挫0.33%,两个指数均连跌第三日.
标普500指数.SPX.INX下跌0.16%.
诸如能源和工业等与成长步伐密切相关的板块跌幅居前.中国铝业(ACH.N)急跌2.78%,报10.50美元.中石油(SNP.N)收跌1.31%,报84.43美元.日本机械制造商久保田公司KUB.N回落0.86%,报46.30美元.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.12%,因投资者关注欧债危机.
欧洲银行股承压.汇丰控股HBC.N跌0.3%,报43.76美元.瑞士信贷(CS.N)挫0.62%,报17.74美元.
拉美企业ADR指数.BKLA下跌0.58%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。