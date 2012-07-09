〔美国股市〕ADR回落,因亚洲数据令人失望

路透纽约7月9日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一走低,亚洲企业领跌,之前公布的数据显示该地区成长正在放缓.

数据显示,日本5月核心机械订单较前月下降14.8%,降幅远超预估,为2005年4月数据开始纪录以来的最大跌幅.中国通胀6月回落至2.2%,为29个月低位,暗示对该国出口的海外需求减少.

纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低0.72%,纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收挫0.33%,两个指数均连跌第三日.

标普500指数.SPX.INX下跌0.16%.

诸如能源和工业等与成长步伐密切相关的板块跌幅居前.中国铝业(ACH.N)急跌2.78%,报10.50美元.中石油(SNP.N)收跌1.31%,报84.43美元.日本机械制造商久保田公司KUB.N回落0.86%,报46.30美元.

纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收跌0.12%,因投资者关注欧债危机.

欧洲银行股承压.汇丰控股HBC.N跌0.3%,报43.76美元.瑞士信贷(CS.N)挫0.62%,报17.74美元.

拉美企业ADR指数.BKLA下跌0.58%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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