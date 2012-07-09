〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至一周低点,因全球经济增长前景放缓

路透多伦多7月9日电---加元兑美元周一触及一周低点,跟随全球股市跌势,因投资人对全球经济增长前景感到不确定,且忧虑欧债危机.

全球主要股市周一连跌第四天,因投资人担忧亚洲和欧洲部份国家的经济数据令人失望,且欧盟财长会晤应对欧债危机.

外交官周一表示,西班牙向在布鲁塞尔会晤的欧盟财长慨述其进一步预算节支措施后,欧盟财长将给予西班牙额外一年时间达到其赤字目标.

欧盟财长致力对上月欧盟领导人达成的协议敲定细节.该协议是成立一个欧州银行监管机构和动用欧元区救助基金稳定债市.

但由于欧洲北部国家和南部国家意见分歧,欧盟官员表示,预料本周不会有重大突破.

加元兑美元CAD=D4收报1.0193加元,或0.9811美元,盘中低见1.0222加元,此为6月29日来的最低水平.周五,加元兑美元收报1.0186加元或0.9817美元.

令加元承压的关键数据是弱于预期的中国通胀数据及日本机械订单降幅创纪录,后者扶助衡量资本支出的强道.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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