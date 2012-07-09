〔美股业绩〕美国铝业第二季录得亏损,但业绩超过分析师预期

路透7月9日电---美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa)(AA.N)周一公布第二季录得亏损,因铝价跌至近两年低位,抵销了航空航天和汽车市场需求增长所产生的推动.

不过,该公司称,不包括特殊项目,持续经营业务获利6,100万美元,合每股0.06美元,超出分析师预估的0.05美元.

持续经营业务亏损200万美元,每股收益为零.上年同期为获利3.22亿美元,合每股收益0.28美元.

该公司称,营收减少9%,至60亿美元,因铝价较上年急跌18%.

分析师已经因铝价走低调降对该公司的预期.

受库存高企和铝价自3月来累积下跌20%拖累,许多铝生产商都出现亏损.伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铝CMAL3周一报每吨1,915美元,高于2010年6月触及的低位1,880美元.

美国铝业在纽约证交所盘后交易中小涨0.06美元,报8.78美元.(完)