〔美股业绩〕美国铝业第二季录得亏损,但业绩超过分析师预期

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
路透7月9日电---美国最大的铝生产商--美国铝业(Alcoa)(AA.N)周一公布第二季录得亏损,因铝价跌至近两年低位,抵销了航空航天和汽车市场需求增长所产生的推动.
不过,该公司称,不包括特殊项目,持续经营业务获利6,100万美元,合每股0.06美元,超出分析师预估的0.05美元.
持续经营业务亏损200万美元,每股收益为零.上年同期为获利3.22亿美元,合每股收益0.28美元.
该公司称,营收减少9%,至60亿美元,因铝价较上年急跌18%.
分析师已经因铝价走低调降对该公司的预期.
受库存高企和铝价自3月来累积下跌20%拖累,许多铝生产商都出现亏损.伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铝CMAL3周一报每吨1,915美元,高于2010年6月触及的低位1,880美元.
美国铝业在纽约证交所盘后交易中小涨0.06美元,报8.78美元.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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