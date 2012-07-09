〔加拿大股市〕收低,因全球经济成长忧虑

美国各类经济指标总览--2017/3/2
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
路透多伦多7月9日电---加拿大主要股指周一下滑,矿业股和能源股领跌,因投资人对欧元区财长会议是否能有成果表示怀疑,且中国数据疲弱引发对全球经济成长的担忧.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE盘中触及7月低点.
尽管股市下滑,但商品价格上涨,因预期中国可能采取行动避免经济硬着陆.但投资人在中国本周稍后公布国内生产总值(GDP)数据前表现谨慎.
10大类股多数收跌,原材料股和能源股领跌,跌幅均为0.6%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低25.29点,或0.2%,报11,634.67点.盘中一度触及11,565.04点的6月29日来最低.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
美国一周初请失业金人数为22.3万人，预估为24.3万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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