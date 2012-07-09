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市场报道 | 2012年 7月 10日 星期二 05:22 BJT

〔加拿大股市〕收低,因全球经济成长忧虑

路透多伦多7月9日电---加拿大主要股指周一下滑,矿业股和能源股领跌,因投资人对欧元区财长会议是否能有成果表示怀疑,且中国数据疲弱引发对全球经济成长的担忧.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE盘中触及7月低点.

尽管股市下滑,但商品价格上涨,因预期中国可能采取行动避免经济硬着陆.但投资人在中国本周稍后公布国内生产总值(GDP)数据前表现谨慎.

10大类股多数收跌,原材料股和能源股领跌,跌幅均为0.6%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低25.29点,或0.2%,报11,634.67点.盘中一度触及11,565.04点的6月29日来最低.(完)

--编译 李军;审校 母红

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