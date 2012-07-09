〔国际油市〕布兰特原油升至100美元上方,因挪威石油业即将全面停产

* 挪威石油工人罢工行动僵持不下,油公司可能关闭生产

* 中国通胀温和,预料将出台更多货币宽松政策

* 伊朗部长淡化对关闭霍尔木兹海峡的威胁

路透纽约7月9日电---油价周一跳涨2%,布兰特原油上升,返回至每桶100美元上方,因工人罢工及石油公司计停产对挪威原油生产完全中断构成威胁.

在盘后交易中,油价脱离日内高位,此前消息称,伊朗外交部长在接受访问时淡化了该国近期声称将关闭霍尔木兹海峡的威胁,且伊朗准备就铀浓缩计划进展谈判.

周日挪威原油工人和雇主就资薪和养老金的谈判未能解决双方的分歧,令挪威原油行业可能在逾25年来首次全面停产.

罢工行动进入第三周,已令挪威石油产量减少13%,且影响到了原油的付运.挪威政府可以强迫罢工结束,但一劳工部发言人周日表示,短期内无介入干预的计划.

挪威最大海上油田营运商Statoil (STL.OL)周一表示,公司准备在2200 GMT后开始停产.

伦敦8月布兰特原油期货LCOc1跳升2.13美元,结算价报每桶100.32美元,盘中高见101.06美元.

美国8月原油期货CLc1升1.54美元,结算价报每桶85.99美元,盘中交投介于84-86.48美元.

布兰特原油的成交量较30天均值高出仅1%,但较美国原油成交量高出逾20万口.

弱于预期的中国通胀数据及报告显示日本5月机械订单降幅创纪录令股市承压,且限制油价升幅,尽管预期中国或推出更多货币宽松政策刺激经济支持了油价.

中国6月CPI同比增幅跌至"2时代",并创下近两年半低点,PPI同比则连续第四个月为负值.通胀持续下行,为政府放宽货币政策提供更多空间,亦解释了中国央行缘何匆忙在短短一个月内两度降息.[ID:nSB2026667](完)