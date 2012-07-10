版本:
中国
债券 | 2012年 7月 10日 星期二 23:33 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.070%,投标倍数为4.68

路透华盛顿7月10日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.070

中值 0.065

低值 0.050

投资 0.071

价格/得标

价格 99.994556

高值得标比率 83.12%

投标倍数 4.68

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,191,600

总投标 140,329,751,600

竞争性投标得标 29,736,483,600

非竞争性投标得标 263,708,000

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/07/12

到期日 2012/08/09

CUSIP码 9127956A4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐