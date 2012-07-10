版本:
中国
债券 | 2012年 7月 10日 星期二 23:46 BJT

〔标题新闻〕西班牙的储蓄银行或最终要被迫出售在商业银行的控股权-银行业救助谅解备忘录

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE8E8GI009]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐