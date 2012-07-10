〔英国债市〕英债小跌,在成功标售通膨保值债券后从日低反弹

路透伦敦7月10日电---英国公债周二从稍早跌势中反弹,收盘接近昨日触及的五周高位,因成功标售英债抵消了欧元区财长会议后风险意愿增强的影响.

在英国成功标售2050年到期通膨保值债券后,9月英债期货FLGU2从日低120.35反弹,结算价小跌4个跳动点,报120.56.

"在2050年通膨保值债券成功标售后,收益率曲线有所趋平.对全球经济有负面情绪."Monument Securities的Marc Ostwald表示.

10年期英债收益率GB10YT=RR持稳,报1.59%,但较可比德债EU10YT=RR收益率差小幅扩阔至26个基点,标售前达28个基点.

英国债务管理局标售的9亿英镑英债,投标倍数略高于2,比去年4月上次标售同类英债时获得的需求要稍好.

英国央行周二回购10亿英镑15年或更长时间到期的英债,获得的投标倍数为2.69.

对股市和西班牙及意大利公债等较高风险资产的兴致转强,令英债承压.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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