〔英国债市〕英债小跌,在成功标售通膨保值债券后从日低反弹

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦7月10日电---英国公债周二从稍早跌势中反弹,收盘接近昨日触及的五周高位,因成功标售英债抵消了欧元区财长会议后风险意愿增强的影响.
在英国成功标售2050年到期通膨保值债券后,9月英债期货FLGU2从日低120.35反弹,结算价小跌4个跳动点,报120.56.
"在2050年通膨保值债券成功标售后,收益率曲线有所趋平.对全球经济有负面情绪."Monument Securities的Marc Ostwald表示.
10年期英债收益率GB10YT=RR持稳,报1.59%,但较可比德债EU10YT=RR收益率差小幅扩阔至26个基点,标售前达28个基点.
英国债务管理局标售的9亿英镑英债,投标倍数略高于2,比去年4月上次标售同类英债时获得的需求要稍好.
英国央行周二回购10亿英镑15年或更长时间到期的英债,获得的投标倍数为2.69.
对股市和西班牙及意大利公债等较高风险资产的兴致转强,令英债承压.(完)
--编译 李军;审校 于春红
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