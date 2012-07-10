〔欧洲股市〕收升,受欧元区落实其救助基金行动的希望提振

* FTSEurofirst 300指数升0.9%,EuroSTOXX 50指数涨0.6%

* 技术面支持股指在交投清淡中反弹

* 关注德国法院裁决

路透伦敦7月10日电---欧洲股市周二从技术支持水平反弹,受对欧元区正进一步迈向落实其救助基金行动的认知提振,暑假交投清淡令市场走势放大.

德国最高法院将解决欧盟的救助是否和国家法例兼容,财长朔伊布勒警告,如果方案延误,将要面对不堪的后果.

尽管周二法院预料不会作出裁决,但投资人对获得法院批准抱存希望,西班牙和意大利公债收益率下滑.

诸如西班牙和意大利较弱的欧元区国家公债市场"表现略有改善.德国宪法法院正进行讨论,而市场是假设了"风险交易"及预期将为法院裁决感到兴奋作反应,"RMG首席投资长Stewart Richardson说,他建议应该审慎应对这样的市场走势,因市场人气可能快速逆转.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.9%,报1,039.12点.欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数升0.6%,至2,241.85点,一些投资人看到股市之前四天累计下跌4%后的股票价值.

EuroSTOXX 50成交量为其90天均值仅72%.该指数在大约2,220点水平寻获强大支持后反弹,此水准为其6月26日至7月5日的升势的50%回档位.

第二季业绩期的不确定性令投资人的乐观情绪受限.第二季财报季正拉开帷幕.

根据汤森路透Starmine数据,欧洲企业获利预料将缩水9%,美国企业获利料增长4.5%.

英国富时100指数.FTSE收升0.65%,报5,664.07点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.79%,报6,438.33点,法国CAC-40指数.FCHI上升0.59%,报3,175.41点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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