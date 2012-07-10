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债券 | 2012年 7月 11日 星期三 03:16 BJT

〔标题新闻〕德国宪法法院称将审查试图阻止德国批准ESM的投诉,没有就裁决确定日期

欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E8HB011]

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