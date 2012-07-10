〔纽约期市〕白糖期货升至三个半月高位,罗布斯塔咖啡期货下跌

路透纽约/伦敦7月10日电---伦敦白糖期货周二跳升至三个半月高位,因消费者买盘强劲及最大的蔗糖种植国巴西和印度的问题持续,引发糖价稳步上扬.

罗布斯塔咖啡因跌穿每吨2,000美元关口而引及基金清仓,可可收低.原糖盘中触及近三个月高点,尾盘下滑,因投机性卖盘.

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖期货LSUc1收升3.90美元,或0.6%,报每吨650.00美元,盘中触及656.80美元高位,此为3月底来的最高水平.

ICE-10月原糖期货SBc1结算价跌0.21美分,或0.9%,报每磅22.49美分,稍早触及23.05美分,为4月18日来最高.

"我们看到糖价劲升,可能和伊斯兰教的斋月有关,"Czarnikow分析师Peter de Klerk表示.伊斯兰教禁食月从今年7月20日起,伊斯兰教国家对糖的需求通常在斋月前上升.

Citibank's Institutional Client Group商品研究部副总裁Sterling Smith表示,传闻如果巴西的甘蔗产量增多,大部份甘蔗将用来制成生物燃料乙醇而不是糖.

"市场忧虑印度,雨季来得有点迟,但未来四周将是关键,"一伦敦交易商说.

Liffe-罗布斯塔咖啡下跌,9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌22美元,或1.1%,报每吨2,013美元,稍早跌至4月30日来最低的1,966美元.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2上涨2.15美分,或1.2%,收报每磅1.8450美元.

ICE-9月可可期货CCU2下滑12美元,收报每吨2,307美元,上周四曾触及三个月高点2,375美元.

9月伦敦可可期货LCCc2收跌6英镑,报每吨1,608英镑,盘中曾触及该合约自1月末以来的高点1,620镑.(完)