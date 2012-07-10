〔美国股市〕道琼工业指数收低0.65%,Nasdaq指数下跌1%

路透纽约7月10日电---美国股市周二连跌第四天,因更多美国企业发布悲观的消息,另外投资人忧虑全球经济迟滞正打击美国企业的获利增长.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收低83.17点,或0.65%,至12,653.12点;标准普尔500指数.SPX下滑10.99点,或0.81%,至1,341.47点.Nasdaq指数.IXIC收跌29.44点,或1%,至2,902.33点.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
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