〔芝加哥期市〕CBOT大豆由纪录高位回落,市场关注USDA报告

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透7月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低,获利了结打击价格由周一的纪录高位下跌,交易商称他们在美国农业部(USDA)月度供需报告公布之前调整仓位.
豆粕和豆油也追随大豆下跌.
USDA将在7月11日公布供需报告,料显示美国2011/12年大豆转结库存小幅减少,但2012/13年转结库存变化不大.USDA是否调整2012年美国大豆单产预测将会是关键.
CBOT宣布,将在周二收盘后提高大豆和豆粕期货的保证金要求,交易商称该决定促使部分投资者结清仓位.
交易商表示,联邦监管机构控告爱荷华州经纪商PFGBest挪用逾2亿美元的户客基金,可能已引发市场进一步平仓.
美国干热天气引发担忧,令市场受到支撑.
Commodity Weather Group预测,8月乾旱将在美国中西部地区的北部和西部持续,此时正值决定大豆产量的重要生长阶段.
USDA称,截至7月8日,美国大豆作物的优良率降至40%,之前一周为45%,连续第五周降低.
海关数据显示,6月中国进口了562万吨大豆,进口数量为去年11月以来最高,因饲料需求强劲以及压榨产能扩张.
CBOT-7月大豆期货SN2收低16-1/4美分,报16.48-3/4美元.
7月豆粕合约SMN2收低3.3美元,收报每短吨482.2美元.7月豆油合约BON2收低0.22美分,收报每磅54.21美分.
今日大豆预估成交量为235,165口;豆粕预估成交量为58,848口,豆油成交量为76,726口.
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--编译 李春喜;审校 利棣儿
中国决策层力推去杠杆化解国内经济结构性失衡问题，叠加美联储加息引致人民币贬值和资本外流压力的影响，令中国央行货币政策如何实现“稳健中性”面临考验，预计在较长一段时期内，央行只能通过让渡部分货币政策的独立性来减轻汇率的压力。
路透北京2月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI
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