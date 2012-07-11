〔芝加哥期市〕CBOT大豆由纪录高位回落,市场关注USDA报告

路透7月10日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低,获利了结打击价格由周一的纪录高位下跌,交易商称他们在美国农业部(USDA)月度供需报告公布之前调整仓位.

豆粕和豆油也追随大豆下跌.

USDA将在7月11日公布供需报告,料显示美国2011/12年大豆转结库存小幅减少,但2012/13年转结库存变化不大.USDA是否调整2012年美国大豆单产预测将会是关键.

CBOT宣布,将在周二收盘后提高大豆和豆粕期货的保证金要求,交易商称该决定促使部分投资者结清仓位.

交易商表示,联邦监管机构控告爱荷华州经纪商PFGBest挪用逾2亿美元的户客基金,可能已引发市场进一步平仓.

美国干热天气引发担忧,令市场受到支撑.

Commodity Weather Group预测,8月乾旱将在美国中西部地区的北部和西部持续,此时正值决定大豆产量的重要生长阶段.

USDA称,截至7月8日,美国大豆作物的优良率降至40%,之前一周为45%,连续第五周降低.

海关数据显示,6月中国进口了562万吨大豆,进口数量为去年11月以来最高,因饲料需求强劲以及压榨产能扩张.

CBOT-7月大豆期货SN2收低16-1/4美分,报16.48-3/4美元.

7月豆粕合约SMN2收低3.3美元,收报每短吨482.2美元.7月豆油合约BON2收低0.22美分,收报每磅54.21美分.

今日大豆预估成交量为235,165口;豆粕预估成交量为58,848口,豆油成交量为76,726口.

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